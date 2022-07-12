Развод и девичья фамилия? Жена Мартиросяна рассказала правду о расставании с ним

Фото: Instagram* / martirosian_official

Шоумена уже долгое время подозревают в неверности Жанне Левиной.

Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна рассказала о том, что думает о неверности своего мужа. У поклонников пары последнее время много вопросов к комику: почему его, к примеру, не видно рядом Жанной Левиной и что за красотка рядом с ним на очередном светском мероприятии.

Так, Мартиросяну приписывали роман с молодой актрисой Яной Кошкиной. Говорили, что ради нее он хочет оставить жену и купить новой пассии квартиру в Москве. Внести ясность в происходящее решила сама супруга комика, ответив особо любопытным в своем Instagram-аккаунте.

«Не знаю, Гарик, к сожалению, уже спит. Утром проснется, я у него спрошу и отпишусь вам!» — иронично заметила Жанна.

Кстати, жена Мартиросяна не уступает супругу в чувстве юмора. Видимо, много лет совместной жизни со звездным мужем не прошли даром. Женщина в любой момент может отпустить остроумную шутку, заткнув за пояс любого юмориста.

Впрочем, шутки второй половинки комика хоть и острые, но необидные. Это дает основание полагать подписчикам, что Жанна в хорошем настроении и в отношениях с мужем у нее все в порядке. Кому, к примеру, захочется рассказывать в соцсетях анекдоты про измену, если из-за этого рушится жизнь с любимым. Даже здоровый юмор, скорее всего, не сподвиг бы жену Мартиросяна на такое в трудной ситуации.

Гарик Мартиросян и Жанна Левина женаты уже 25 лет. Пара познакомилась на фестивале КВН в 1997 году и с тех пор больше не расставалась. В семье двое детей — 18-летняя Жанна и 13-летний Даниэль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поступке российского блогера Онешко, который признался жене в измене через полтора месяца брака.

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