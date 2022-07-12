RT представил ролик об удивительных туристических местах отдыха в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; russian.rt.com

Одной из изюминок полуострова являются живописные виды, которые мало кого оставят равнодушными.

С приходом лета и проблемами выезда россиян за границу, все популярнее становится туризм по России. Одним из таких мест является Крым. RT подготовило цикл видеороликов, посвященных летнему отдыху в России. Одним из таких мест является Крым.

«Приезжайте в Крым! Будет южный берег, будут замки, будут приключения! Будет отдых на любой вкус», — говорится в видеоролике.

Также одной из изюминок полуострова являются живописные виды, которые мало кого оставят равнодушными. Крым подойдет как для отдыха в кругу друзей, так и для любителей спокойного семейного отдыха. В Крыму можно будет насладиться различными видами вкусной мировой кухни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что туристы отказались покидать пляж Байкала из-за пришедших купаться медведей.