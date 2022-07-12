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Талантливые студенты со всей страны также познакомятся с работодателями. Сотрудники крупных российских компаний проведут мастер-классы.

Как грамотно составить резюме, поступить на госслужбу. И уметь не только получать, но и применять знания. Полезную информацию сейчас можно получить в Петербургском госуниверситете. Там в рамках олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит образовательный социогуманитарный форум.

«У нас представлены участники из 30 субъектов РФ. Тематика форума — это социогуманитарные науки прежде всего: лингвистика, филология, юриспруденция прежде всего. Это те направления олимпиады „Я — профессионал“, в которых наш университет является основным организатором этой олимпиады», — пояснил первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

Занятия проходят в разных форматах. Это лекции, деловые игры, экскурсии. Талантливые студенты со всей страны также познакомятся с работодателями. Сотрудники крупных российских компаний проведут мастер-классы.