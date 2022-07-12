Здесь сражался Папанов: что оставили после себя боевики ВСУ в Лисичанске

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Любимый всеми артист потерял в боях за город 29 однополчан. Спустя 80 лет жителям вновь пришлось отстаивать будущее в боях с фашизмом.

С продвижением войск народных республик, многие из бойцов возвращаются в уже знакомые места — например, на тот самый стекольный завод в Лисичанске, где в свое время базировалось подразделение «Призрак». По знакомым местам с одним из бойцов того самого батальона прошелся Дмитрий Зименкин.

Бывшая база «призраков»

Главным препятствием на пути к стекольному заводу стали взорванные мосты — их приходится объезжать окольными тропами, прокладывая нелегкий путь.

Восемь лет назад на этом заводе стоял батальон «Призрак» легендарного командира ополченцев Алексея Мозгового. Бывший боец «призраков» заходит в до боли знакомые ему места.

«Здесь БК лежало. Раздавали автоматы и все», — говорит боец.

Мозгового считали одним из самых харизматичных и честных командиров Донбасса. Потомственный казак, отец народного ополчения в ЛНР. Сначала отряд в несколько десятков бойцов, а к моменту дислокации в Лисичанске уже батальон в 500 человек. Его боевой путь не был долог: в 2015 году покушение оборвало жизнь Мозгового.

«Правильный человек. Справедливый, правильный человек. Не давал ни мародерить, ни свинячить», — вспоминает бывший боец батальона «Призрак» Александр Конотоп.

ВСУ на стекольном заводе

Уже в наши дни стекольник облюбовали украинские военные. Когда-то здесь базировался 4-й взвод батальона Мозгового, здесь они чинили технику. Спустя годы ВСУ, в принципе, делают то же самое. Тут находится танк Т-64, который они пустили на запчасти. Такой танк-донор.

В помещениях завода много брошенных вещей, записные книжки, форма ВСУ, военная обувь. Едва войдя во второй цех, находим сюрприз: коктейль Молотова. И дальше видим, что их тут целые коробки.

«Была нехватка ручных гранат, вооружения. Ну, или может быть собирались сжигать при отходе объекты, инфраструктуру», — выдвигается такая версия.

Там, где сражался Папанов

У местных было поверье, что все будет хорошо, пока в Лисичанске стоит Мозговой. Когда батальон был вынужден отойти, по иронии судьбы через пару лет прекратил существование и сам стекольный завод. Предприятие-банкрот в последние годы разбирали на металлолом. А вместе с ним и надежды лисичан на то, что он когда-то снова даст людям работу.

«У меня мамка здесь уборщицей работала. Он, Алексей, зашел: „Женщины, хотите работать?“ — „Хотим!“ — „Ну, покамест я живой, будете работать“. И вот, он ушел, и все», — говорит житель Лисичанска Максим.

А еще немногие знают, что ровно 80 лет назад, здесь, у того же стекольного завода, сражался за Лисичанск против фашистов любимый всеми артист Анатолий Дмитриевич Папанов. Об этих днях он вспоминать не любил. Слишком много потерь пришлось ему тут пережить.

Бился он в 1942 году, в ноябре, здесь. Был ранен, после чего его комиссовали и обратно, несмотря на его протесты, он уже не вернулся. Здесь артист потерял 29 человек из 42 однополчан, кто с ним был рядом. Вот этот отпечаток войны остался у него в памяти. Как и та память о Лисичанске, за который он стоял.