Чернобровина объяснила, почему скрывала рождение сына: «Ребенка сразу забрали»

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Телеведущая в прошлом году во второй раз стала мамой. На свет появился сын. Однако о пополнение в семье с окружающими решила поделиться лишь спустя сеть месяцев.

Ведущая утренней программы на телеканале «Россия 1» Анастасия Чернобровина рассказала, почему скрывала рождение второго сына. В 2020 году она стала вновь мамой, но поделиться радостным событием с окружающими и интернет-пользователями решилась, лишь когда малышу было уже семь месяцев.

«Счастье любит тишину. Во время беременности стараюсь укрыться в своем коконе. И пусть весь мир подождет. Зрители на время меня потеряли, но ненадолго. После рождения малыша через месяц с небольшим я уже вернулась на работу», — рассказала в интервью 7Дней.ru.

Однако причина молчания таилась не только в желании побыть с собой наедине, но и тяжелых родах. Незадолго до них телеведущей диагностировали коронавирус. По ее воспоминаниям, дальше все было как во сне.

«Ребенка после родов сразу забрали, и я его увидела, только когда получила отрицательный тест», — добавила Чернобровина.

После трудных родов она задумывалась о том, чтобы посидеть некоторое время дома с малышом. Но вместе с тем у нее было и желание продолжать, не останавливаясь, работать.

«Муж, зная, что я начну чахнуть без работы, говорит: «У тебя столько энергии! Нам дома столько не надо. Выходи на работу, мы все успеем», — поддержал ее супруг.

Чернобровина вышла на работу спустя три месяца после родов. И как она уверена, совмещать материнство и работу вполне возможо. Кроме того, дети, видя работающих родителей, начинают ценить труд и относиться с уважением, убеждена телеведущая.

К слову, Чернобровина не раскрывает личность мужа. Известно, что он ландшафтный дизайнер по имени Станислав. Они поженились в 2014 году. а спустя три года в семье появился сын Артемий. На тот момент Чернобровиной было уже 40 лет.

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