Алена Жигалова продемонстрировала паспорт с настоящим именем Иосифа Пригожина

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Продюсер, по предположению популярной журналистки, засомневался в своем имени после ее шутки и решил проверить документы.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал блогеру Алене Жигаловой свой паспорт, чтобы она убедилась — его действительно так зовут. Всему виной безобидная шутка журналистки, которая разлетелась по сети и СМИ и очень скоро была извращена до состояния уверенного утверждения, что Пригожин на самом деле Валерий.

Каламбур вокруг имени продюсера и супруга певицы Валерии привел тому, что Жигаловой пришлось записывать опровержение в рамках своего YouTube-шоу по просьбе невольного главного героя. Чтобы ей не пришлось много говорить, он прислал блогеру разворот главной страницы документа гражданина России.

«Ребята, запомните! Иосифа Пригожина зовут Иосиф Пригожин. Вот его паспорт», — заявила журналистка.

Неразбериха после слов Жигаловой, что певец Филипп Киркоров на праздновании дня рождения своего сына Мартина якобы назвал Иосифа Валерием, наконец, была завершена. После опровержения в эфире и демонстрации доказательства блогер еще раз напомнила пользователям, что просто пошутила.

Ранее, писал 5-tv.ru, продюсер требовал справедливости у участников рейв-группы Little Big. Незадолго до этого в прессе распространился слух, что он якобы призывал лишить гражданства исполнителей, которые на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса покинули страну и обосновались в США. Иосиф Пригожин попросил предоставить компромат на него в ответ на упомянутые сплетни.