Сенатор Климов оценил вероятность ограничений прав и свобод россиян из-за СВО

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Задача госсуверенитета заключается в безопасности людей, которые имеют права и свободу.

Ограничений прав и свобод россиян из-за специальной военной операции на территории Украины вводиться не будет. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убежден, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем», — ответил он на вопрос о вероятности введения в России военного положения.

Еще 24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких шести принципах будет основано развитие России в ближайшие годы.