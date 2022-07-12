Акции в поддержку спецоперации РФ и жителей ЛДНР прошла в Бельгии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Участники мероприятия пожелали «великой русской победы» и навсегда покончить с нацизмом на Украине и в мире.

В Бельгии прошла акция в поддержку жителей Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) и спецоперации РФ на Украине в валлонском городе Дербюи. Уроженцы России, ДНР, Германии, Польши, Нидерландов, Фландрии и Валлонии собрались вместе на барбекю. Об этом рассказал организатор акции, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман.

«Я организовал пророссийское барбекю в Бельгии. Сейчас здесь в валлонском городе Дюрбюи находятся тысячи туристов. Мы решили провести короткую акцию в поддержку ДНР. Действо происходило над пешеходным мостом через реку Урт. Рядом несколько кемпингов и отелей», — цитирует его слова URA.RU.

После барбекю участники акции вывесили флаги ДНР на мосту через реку Урт.

«Присутствовавшие на барбекю русские, донбассовцы, немцы, поляки, фламандцы, валлоны, голландцы мечтают о мире без войн, без американского фашизма, без натовских угроз России. Всего нас было человек двадцать. Были люди, которые присутствовали, но из-за своей работы не хотели быть на фото. Есть те, кто теряет работу, потому что они фанаты России. Я сам получил десятки угроз», — добавил Роман.

По его словам, все участники акции понимают важность РФ в освобождении Украины, так как без нее страна угрожает России, ДНР и ЛНР, из-за того, что находится под внешним управлением со стороны американских чиновников.

«Мы желаем „великой русской победы“ и навсегда покончить с нацизмом на Украине и в мире. Точно так же мы желаем, чтобы все закончилось очень длительным мирным периодом. Желаем мира всем народам Европы от Гибралтара до Владивостока», — заключил Роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные политики уже не скрывают желания противостоять России и Китаю. Просто потому что РФ и КНР слишком отличаются от НАТО. Всего на саммите НАТО в Мадриде договорились держать «под ружьем» до 800 000 человек. Это подразделения разной степени готовности, одни могут быть переброшены через десять дней после приказа, другие за месяц, остальным и полгода собираться. Но цифра в любом случае впечатляющая.