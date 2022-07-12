Легко спутать с сифилисом: врач рассказал о главных вопросах обезьяньей оспы

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Чем опасен этот вирус? Какие у него симптомы? Как избежать заражения?

В России появился первый зафиксированный Роспотребнадзором случай заражения обезьяньей оспой. Болезнь обнаружен у мужчины, вернувшегося из поездки по европейским странам. По предварительным данным, он является жителем Петербурга.

«Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», — заявили в Роспотребнадзоре.

Чем опасен этот вирус? Какие у него симптомы? Как избежать заражения? Ответы на все эти вопросы дал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования «Vrachu.ru» Михаил Каган.

Как им можно заразиться?

Основными переносчики вируса оспы обезьян являются грызуны — африканские полосатые и солнечные белки, обитающие в тропиках. Люди, подхватившие вирус от животных, могут передавать его дальше, от человека к человеку.

По мнению всемирной организации здравоохранения, имеются следующие пути заражения:

— контактно-бытовой: можно подцепить вирус, пользуясь общей посудой, полотенцами, постельным бельем, прикасаясь к другим предметам, куда попали слюна, кровь или гной больного. В таких случаях инфекция проникает в организм здорового человека либо через слизистые, либо если зараженные жидкости попадают в ранки, трещины на коже;

— воздушно-капельный: когда пациент кашляет и чихает, вирус разносится вместе с каплями слюны. На расстоянии в пределах 1,8 метра имеется риск заражения оспой обезьян.

На данный момент существует подозрение, что вирус может передаваться половым путем. Но этот способ пока под вопросом. До сих пор достоверно не известно, распространяется ли вирус через сперму или вагинальные выделения, отмечает ВОЗ.

Какими симптомами обладает недуг?

Признаки болезни проявляются в среднем через полторы-две недели после заражения, максимум на 21-е сутки.

— повышение температуры;

— головная боль;

— боли в мышцах;

— озноб;

— увеличение лимфоузлов;

— На третий-четвертый день температура снижается, появляются высыпания на коже и слизистых (во рту).

Симптомы обычно проходят через 3-4 недели. На восстановление организма уйдет около двух месяцев. У детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом — могут быть осложнения из-за присоединения бактериальных инфекций. В том числе встречается воспаление головного мозга — энцефалит. Есть угроза заражения крови. При поражении роговицы глаз инфекция может привести к слепоте.

Мнение врача о вирусе

Оспу обезьян можно легко спутать с сифилисом и ветрянкой.

«Заболевших людей чаще всего лихорадит, мучает головная боль, боли в спине и мышцах. Примерно на третий день после повышения температуры у большинства зараженных появляется болезненная сыпь. Сначала возникают плоские красные пятна. Потом они приподнимаются над поверхностью кожи и наполняются жидким содержимым в течение следующих пяти-семи дней», — рассказывает Каган.

Сыпь обычно покрывает лицо, руки, ноги. Нередко появляется на внутренней части рта, на наружных половых органах. Затем может распространиться на остальные части тела.

Что необходимо делать, если подозреваешь у себя оспу обезьян?

Незамедлительно следует обратиться в больницу или поликлинику. После чего вам надо будет сдать анализы, которые отправят на исследование в лабораторию Роспотребнадзора, где есть тест-системы для определения вируса оспы обезьян.

Какое лечение предстоит больным людям?

Минздрав России выпустил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

«В документе указывается, что противовирусные препараты для лечения этой инфекции в России не зарегистрированы», — пояснил kp.ru доктор в беседе с kp.ru.

Минздрав рекомендует применять симптоматические препараты. В качестве жаропонижающих — парацетамол и ибупрофен. Для обработки высыпаний на коже могут применяться генцианвиолет вместе с нистатином и фукорцин. Детям возможно нанесение водных растворов анилиновых красителей.

Больного или лицо с подозрением на заболевание госпитализируют в специально защищенную, боксированную палату инфекционного отделения. Тем, кто контактировал с больным, предписывается изоляция в стационаре или на дому под медицинским наблюдением в течение 21 дня.

Нужна ли прививка?

Минздрав России в своих рекомендациях поясняет: вакцинация от натуральной оспы, которая проводилась в Советском Союзе до 1980 года, обеспечивает примерно 85% защиту от возбудителя обезьяньей оспы. Для тех, кто родился позднее, прививки пока не требуются, считают эпидемиологи.

«Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Для максимального риска заражения нужно надевать маску или респиратор в людных местах, мыть руки или пользоваться антисептиками.

Новая пандемия?

Всемирная организация здравоохранения ожидает нарастания вспышки, но считает, что говорить о пандемии пока преждевременно. Все-таки возбудитель оспы обезьян по своей заразности пока и близко не походит на коронавирус.

Российские ученые и врачи, не видят оснований для объявления эпидемии. Однако то, что возбудитель оспы обезьян уже приобрел порядка 50 мутаций, выглядит тревожным знаком. Исследования продолжаются. А российские органы здравоохранения и санитарно эпидемиологические службы уже подтвердили полную боевую готовность к встрече обезьяньей оспы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защищенный секс снижает риск заражения оспой обезьян.