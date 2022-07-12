Певец Леньо жестко прошелся по Софии Ротару за молчание о СВО: «Нечестные песни»

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Mal'tseva

Худшим наказанием для аполитичных исполнителей будет отсутствие поклонников на концертах.

Украинскую певицу Софию Ротару раскритиковали на родине из-за молчания по поводу спецоперации. Об этом рассказала украинская телеведущая Наталья Мосийчук в беседе с продюсером Михаилом Ясинским и фронтменом рок-группы Kozak System Иваном Леньо.

По словам Мосийчук, многие артисты из Украины закрывают глаза на политическую отстраненность Софии Ротару.

«Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на „ах, каких людей“ и ничего плохого не может сказать. И меня это так курвит», — высказалась она.

При этом телеведущая уверена, что исполнительница могла бы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или российским коллегам, которые поддерживают действия армии РФ на Украине. Например, Филипп Киркоров и Николай Басков, с которыми звезда как-то пела на одной сцене.

«А наш весь цех молчит. Даже никто слова не скажет (о Ротару — Прим. ред.)» — приводит ее слова Украина.ру.

Музыкант Леньо ответил на изречения Мосийчук тем, что худшим наказанием для аполитичных исполнителей будет отсутствие украинской публики на выступлениях. Он призвал украинцев не приходить на концерт Ротару и других звезд, что молчат о ситуации в стране.

«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — трусы, ваши кумиры — плохие граждане Украине, не ходите больше на их концерты», — приводит ее слова Украина.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ротару отказала Пугачевой в женитьбе сына на Орбакайте.