Отец Фриске о скандале на вечере ее памяти: «Знал, что без этого не обходится»

Фото, видео: Instagram* / jannafriske_official; 5-tv.ru

Главным зачинщиком конфликта на концерте журналисты назвали зятя Владимира Фриске, якобы устроившего разборки в разгар мероприятия.

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что никакого скандала с зятем на вечере памяти 9 июля не было, и все соответствующие новости — выдумки прессы. По слухам, экс-солист группы «Турбомода» Александр Попов является отцом ребенка Натальи Фриске, сестры умершей артистки. Именно он, согласно данным журналистов, устроил публичные разборки с тестем в разгар мероприятия — кричал на него и сыпал проклятиями, шумно покидая концерт. На самом деле, настаивает Владимир Борисович, случилась не более чем мелкая неурядица.

По словам отца Жанны Фриске, Александр Попов планировал спеть на концерте, но в итоге так и не вышел на сцену. Условия для артистов были следующие: каждый, кто хотел выступить, должен был заплатить определенную сумму, которая после пошла бы на благотворительность. Кроме того, на мероприятии продавали духи с именем покойной звезды, заработанные средства также собирали присутствовавшие на вечере памяти фонды.

Однако в СМИ благотворительное событие окрестили «бизнес-конференцией» с невероятными поборами, духи — самопалом, а Александра Попова — гласом недовольных безобразием праведников. Оказалось, он действительно не захотел петь за деньги, но просто тихо удалился, без разборок и уж тем более оскорблений в адрес предполагаемого тестя. Владимир Фриске сетует на беспринципность «желтых» журналистов.

«Хорошее дело люди организовали, продавали там духи — а эти (сотрудники прессы) и духи обгадили — мрази! Мрази! Ничего святого! Я был приглашенный человек, чего вы хотите, я не понимаю! Александр вот только сейчас приезжал ко мне за радиаторами. Я его спросил, что там было. Он говорит: „Ничего, я не хотел выступать за деньги“. Должны были платить, по-моему, по тысяче. А зачем тогда поехал туда? Думал, что он большой артист», — вспоминал он в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Очевидно, Попов не ожидал, что придется участвовать в сборе, поэтому и выбыл из концертной программы. Хотя, по словам Владимира Фриске, условия были оглашены заранее. Несмотря на недоразумение с зятем, которое прошло мимо публики и было полностью выдумано прессой, добавил он, вечер памяти прошел отлично, все его участники и зрители испытали только радость. Испортили впечатление спустя несколько дней лишь жадность мечтающих о скандале журналистов и неприятные заголовки.

«Кто захотел выступать в конкурсе, тот платил. Все выступили, все были довольны, очень много хороших слов. А кто пришел пиариться — тот попиарился. Я так и знал, что без этого не обходится», — сказал Владимир Фриске.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет — через два года после рождения долгожданного сына Платона. Мальчику было несколько месяцев, когда артистка узнала об онкологическом недуге — глиобластоме (неоперабельная опухоль в головном мозге). Певица, сколько могла, скрывала недуг от широкой публики, однако в сеть все же просочились фотографии, показавшие, как сильно рак изменил ее внешность. Звезда похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

Ранее, писал 5-tv.ru, отец Жанны Фриске рассказал, кто из знаменитостей поддержал семью после смерти певицы.

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