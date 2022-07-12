Лукашенко заявил о гибридной войне НАТО против Белоруссии
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Одна из целей полномасштабной гибридной войны против Белоруссии является подрыв экономического и политического единства Республики и России.
Против Белоруссии развязана полномасштабная гибридная война. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
«Против Белоруссии развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер», — сказал он.
Он отметил, что против Белоруссии действуют национальные и коалиционные структуры НАТО, которые специализируются на проведении психологических операция и подрывных действий в киберпространстве.
Также неприятель стремиться сломить политический и экономический союз России и Белоруссии.
Сконцентрированное давление привело к тому, что союзники Белоруссии, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ занимают выжидательную позицию.
«Но при этом политика Белоруссии не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы», — сказал Лукашенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что белорусский лидер называет действия Запада реальной угрозой системе глобальной безопасности, они могут перерасти в масштабную войну.