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За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев заражения COVID-19.

Оперштаб Москвы рекомендовал носить средства индивидуальной защиты в закрытых общественных помещениях. Это объявление связано с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом говорится в отчете, опубликованном в официальном Telegram-канале штаба.

«Рост заболеваемости коронавирусом связан с распространением неопасного подштамма омикрона. За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса», — сказано в сообщении.

В оперштабе напомнили, что коронавирус опасен для людей старших возрастных групп, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус стремительно возвращается в Европу, где в то же время зафиксировали несколько вспышек обезьяньей оспы. Будучи в зоне распространения оспы обезьян и COVID-19, человек может стать носителем обоих вирусов, что может осложнить течение болезней. Об этом предупредил доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов.