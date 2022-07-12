Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

По данным зарубежных разведчиков, российская армия движется в сторону Славянска и Краматорска.

Российская армия готовится к наступлению на Украине, полагают эксперты Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Ведомство опубликовало сводку, в которой рассказало о ситуации на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и предположительных планах Вооруженных сил (ВС) РФ по продолжению специальной военной операции по защите Донбасса. По данным британских разведчиков, подразделения методично движутся в сторону городов Славянск и Краматорск.

«Российские войска продолжают оказывать военное давление на украинские силы, одновременно перегруппировываясь и перестраиваясь для дальнейших наступлений в ближайшем будущем», — заявили в службе.

В начале июля президент Владимир Путин заявил, что Запад выдает желаемое за действительное и использует украинцев для сдерживания России. В честь столетия Службы внешней разведки (СВР) он побывал в штаб-квартире ведомства и обратился с речью к сотрудникам. По словам российского лидера, судьба многих стран Ближнего Востока и других регионов, а теперь и Киева является подтверждением факта — Запад чужими руками и миллионными жертвами по всему миру борется с Россией.

После начала спецоперации по освобождению ЛДНР от националистов и демилитаризации Украины 24 февраля США и их европейские партнеры выставили Москву агрессором и захватчиком, оккупантом соседней страны. Атаки Киева на мирное население Донбасса в течение восьми лет лидеры коллективного Запада при этом не замечали.

Стоит отметить, что РФ присоединилась к местному ополчению после просьбы глав региона, опасавшихся гуманитарной катастрофы — в начале февраля ВСУ возобновили обстрелы по городам ЛНР и ДНР, в том числе с использованием тяжелой артиллерии. Кремль признал независимость республик и подписал соглашения о взаимной поддержке и дружбе.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США предложили использовать древние технологии для слежки за ракетами из России и Китая.