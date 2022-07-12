Насколько опасна оспа обезьян и как от нее спастись

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Врачи бьют тревогу в связи с распространением опасной болезни — оспы обезьян. Первый случай заражения уже выявлен в России.

Весной 2022-го в странах Европы произошла вспышка обезьяньей оспы. Спустя два месяца редкая болезнь добралась до России.

Чем опасен этот недуг? Какие у него симптомы? Как избежать заражения? Ответы на все эти вопросы — в материале 5-tv.ru.

Оспа обезьян в России 2022

В Россию обезьянья оспа пришла спустя примерно 2,5 месяца. Первый случай заражения был зарегистрирован 12 июля 2022.

Заболевание выявили у молодого человека, который вернулся в Петербург из поездки по европейским странам. Спустя небольшое количество времени у него появилась сыпь. Пациент самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент заболевший изолирован и находится в больнице инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни нет. Все люди, с кем контактировал молодой человек после приезда в Россию, находятся под наблюдением, их круг общения временно ограничен.

Распространение оспы обезьян в России

Несмотря на первый зафиксированный случай заражения, в Роспотребнадзоре уверяют, что бояться эпидемии оспы обезьян не стоит.

Во-первых, в России заблаговременно приняты необходимые меры: усилен санитарно-карантинный контроль на границе и уже внедрена тест-система для быстрого выявления случаев оспы. К началу июня страна была готова провести более 100 тысяч исследований. В РФ достаточно реагентов, чтобы своевременно обнаружить проникновение вируса.

Во-вторых, у большинства россиян уже есть значительная иммунная прослойка благодаря ранее пройденной вакцинации от натуральной оспы. Даже если заражение и произойдет, риски тяжелого течения оспы обезьян будут снижены.

По данным Минобороны России, 98% заболевших оспой обезьян — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся от животного человеку. Проявление болезни имеет схожести с натуральной оспой, однако менее серьезные последствия.

Впервые вирус оспы обезьян выделили в 1958-м. Его носители использовались в качестве подопытных животных. Позже этот же недуг обнаружили у приматов из зоопарков. Также обезьянью оспу зафиксировали у диких животных. Среди них совинолицые мартышки, макаки-резусы, саймири, африканские зеленые мартышки, свинохвостые макаки, павианы, гориллы, шимпанзе, гиббоны и орангутанги.

Веский повод для беспокойства: может ли обезьянья оспа быть биологическим оружием

Первая вспышка оспы обезьян произошла в 1970-м в Демократической Республике Конго. Пациентом оказался девятилетний житель Заира. Там же за два года до этого ликвидировали натуральную оспу, куда более опасный недуг, чем обезьянью. В дальнейшем недуг давал о себе знать в Камеруне, Габоне, Центральноафриканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне, Южном Судане и даже США. Но медикам всякий раз удавалось взять ситуацию под контроль.

Как оспа обезьян передается человеку

Человек может заразиться оспой обезьян от приматов и грызунов. Фото: www.globallookpress.com / R. Koenig

Оспа обезьян передается человеку от диких животных. В их числе не только приматы, но и грызуны, например, белки. Инфицирование происходит при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями. А также — слизистой страдающих от обезьяньей оспы зверей. Заразиться обезьяньей оспой, в том числе, возможно через употребление мяса больного животного.

От человека к человеку оспа обезьян переходит преимущественно воздушно-капельным путем. Кроме этого, путем повреждения кожного покрова или контакта с предметами, на которых содержатся биологические жидкости больного.

Симптомы оспы обезьян у человека

У животных обезьянья оспа проявляется в виде лихорадки, исчезновении аппетита, образовании пустул и узелков на морде и передних лапах. Недуг заразен для человека. У человека он дает о себе знать следующими признаками.

Высокая температура;

Ломота в теле;

Слабость;

Сыпь;

Рвота;

Увеличение лимфатических узлов;

Головокружение.

Инкубационный период длится от 5 до 21 дня.

Несмотря на легкое течение оспы обезьян у человека, болезнь может дать осложнения. А именно: сепсис, пневмония, энцефалит и менингоэнцефалит. Медики призывают быть внимательнее к своему здоровью, соблюдая личную гигиену и следя за качеством потребляемых продуктов.

Насколько опасна оспа обезьян для человека

Медики напоминают: у людей обезьянья оспа протекает легко. А летальность от нее среди человеческой популяции — всего 10%. Однако большинство смертей фиксируются среди молодых людей. При лучшем раскладе болезнь длится от 14 до 21 дня, пока иммунитет окончательно ее не победит.

Лечение оспы обезьян у человека

Вакцины от оспы обезьян не существует. Фото: www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Оспа обезьян — эндемичный вирус для западной и центральной Африки. К счастью, он плохо передается от человека к человеку. Благодаря этому, врачам удается сдерживать болезнь в пределах африканского континента. Однако с развитием инфраструктуры и авиасообщения оспа обезьян стала встречаться и на других континентах.

Вакцин и лекарств для человека от оспы обезьян не существует. Однако предшествующая вакцинация от натуральной оспы является профилактикой от обезьяньей. Тем не менее пациенты с подозрением на оспу обезьян госпитализируются. Им предписывают постельный режим, а также обильное питье. К этому прибавляются обезболивание и дезинтоксикация. При появлении гнойных осложнений больному прописывают антибиотики. Для предотвращения появления рубцов ему рекомендуют использовать влажные повязки.

Вспышки обезьяньей оспы в Европе 2022

В 2022-м обезьянья оспа проявилась в Великобритании, Португалии, Швеции, США, Италии, Испании и Канаде. Первый случай зафиксировали в Британии 7 мая у мужчины, прибывшего в страну из Нигерии. С 18 мая в Мадриде введен режим санитарной тревоги после выявления у 8 людей обезьяньей оспы. А 20 мая стало известно о заболевших оспой в Австралии и Канаде.

27 мая первый случай оспы обезьян обнаружили в Финляндии, 31 мая — в Норвегии, 15 июня — в Грузии, 28 июня — в Эстонии, 30 июня — в Турции.

К концу июня, по данным ВОЗ, оспой обезьян были заражены 4,5 тысячи человек из более чем 30 стран мира. При этом такой оспой можно заразиться и повторно, предупреждают специалисты. В докладе сообщили, что занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии. 30 мая из 21 заболевших один человек скончался. 40-летний пациент страдал сопутствующими заболеваниями и принимал иммунопонижающие препараты.

Организация не расценивает вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию международного значения, но признает ее «чрезвычайный характер» и призывает контролировать распространение инфекции.

До этого в 2019-м недуг дал о себе знать в Сингапуре, а за год до этого — в Израиле. Такая статистика вызывает тревогу у переживших несколько волн коронавируса граждан. Хоть обезьянья оспа протекает у человека значительно легче, чем натуральная, у нее есть шансы мутировать и стать человеческой. В таком случае велик риск начала новой пандемии.