В Иране ждут встречу Путина и Раиси уже на следующей неделе

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Точный день визита пока не разглашается.

Российский лидер Владимир Путин направится с визитом в Иран на следующей неделе. Об этом сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадрез Пур-Эбрахими. Точная дата посещения не раскрывается.

В Тегеране президент России проведет встречу с главной страны Ибрахимом Раиси. На повестке переговоров лежит развитие двустороннего экономического сотрудничества.

Как объяснил Пур-Эбрахими, во время прошлой встречи Путина и Раиси в рамках Каспийского саммита в Ашхабаде, лидеры подписали выгодные экономические соглашения, передает Merh.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил еще в конце июня, что глава государства непременно съездит в Иран, однако день визита не назвал.

В США уже наслышаны о вероятном визите Путина в Тегеран. Как писал 5-tv.ru, в Вашингтоне спрогнозировали планы Ирана передать России беспилотники.