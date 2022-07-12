Суд признал Дудя* виновным в ЛГБТ-пропаганде и присудил штраф в 120 тысяч рублей

Фото: Instagram** / yurydud

На прошедшем судебном заседании блогер не удосужился даже появиться.

Блогер и журналист Юрий Дудь (признан в России иностранным агентом — Прим. ред.) виновен в пропаганде гомосексуализма. Информация об этом опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей столицы.

Такое постановление вынес суд Москвы, заседание которого прошло 7 июля. Кстати, публицист не удосужился даже прийти на него. По решению суда блогер должен выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей, его признали виновным по второй части статьи 6.21 кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенная с помощью СМИ или интернета).

Недавно суд отказался снимать статус «иностранного агента» с блогера и соответствующий иск Юрия Дудя был отклонен. Журналист потребовал признать незаконным бездеятельность Минюста, который не уведомил его о включении в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст рассказал о предложениях по выходу физлиц из реестра иноагентов.

* — внесен в реестр СМИ-иноагентов

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