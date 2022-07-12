Минфин поддержал предложение «Газпрома» продавать СПГ за рубли

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Министру нравится идея возможного расширения практики оплаты рублями за экспортируемые ресурсы.

Идею по продаже сжиженного природного газа (СПГ) за рубли Минфин всячески поддерживает. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Известно, что ранее «Газпром» предложил ввести механизм координации экспорта трубопроводного газа и СПГ. На вопрос журналистов о реакции на это со стороны Минфина, министр ответил одобрительно.

«Всячески поддерживаем», — ответил Силуанов в интервью «Ведомостям».

В том числе ему нравится идея вероятного расширения практики оплаты рублями за экспортируемые ресурсы. На вопрос про то, за какие именно товары расчет скоро переведется в национальную валюту, Антон Силуанов ответил, что Минфин поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле за рубли. Он уверен, что это было бы правильно, учитывая текущие условия.

Еще 23 марта российский президент заявил о переводе оплаты природного газа для недружественных стран в национальную российскую валюту, дабы отказаться от пользования долларами и евро в расчетах. Ранее 5-tv.ru рассказывал о яростной реакции западных лидеров на решение российского коллеги.