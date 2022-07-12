Доля онлайн-продаж билетов лотерей «Столото» через СБП выросла на 20%

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Система быстрых платежей позволяет оплачивать покупки онлайн без введения данных банковской карты.

Доля онлайн-продаж лотерейных билетов под брендом «Столото» через СБП за четыре месяца выросла в шесть раз и достигла 20%, сообщила пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей. Объем платежей на сайте и в мобильном приложении «Столото» достиг показателей, которые демонстрировали бесконтактные системы оплаты Apple Pay и Google Pay до своего ухода с российского рынка.

«Для наших потребителей СБП стала удобной альтернативой Apple Pay и Google Pay. Сегодня в электронной коммерции „Столото“ через систему быстрых платежей приобретается почти 2 млн билетов в месяц, что позволяет нам удерживать высокие темпы роста категории, а также высокие показатели удовлетворенности наших потребителей», — говорит директор по электронной коммерции IT-холдинга S8 Capital(в который входит «Столото») Альберт Усманов.

Возможность онлайн-оплаты билетов государственных лотерей через СБП на основной и мобильной версиях сайта «Столото» открылась для пользователей еще в июле 2021 года. С 9 марта 2022 года она стала доступна также пользователям мобильного приложения «Столото» на платформах iOS и Android.

После отключения зарубежных платежных сервисов «Столото» обеспечил пользователям своих цифровых платформ возможность перехода на российские платежные решения. Их популярность с самого начала демонстрировала стабильный рост. Если в марте 2022 года доля платежей через СБП при оплате билетов государственных лотерей составляла 3,5%, то за следующие три месяца она выросла до 13%, а в начале второго полугодия выросла до 20%, приблизившись к цифрам, которые демонстрировали платежные сервисы Apple Pay и Google Pay до своего ухода с российского рынка.

Система быстрых платежей позволяет оплачивать покупки онлайн без введения данных банковской карты. Чтобы воспользоваться СБП при покупке лотерейного билета, при оплате надо нажать кнопку «Все способы», выбрать из списка СБП, затем указать банк-партнер и подтвердить оплату в приложении банка.

Сегодня СБП поддерживает оплату через приложения более чем 200 российских банков. По результатам первого полугодия 2022 года доля онлайн-покупок на сайте и в мобильном приложении «Столото» составляет 58%.