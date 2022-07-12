Соседов о преследовавшем Аллу Пугачеву маньяке: «Она очень тогда испугалась»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

По словам журналиста, знаменитой Примадонне даже пришлось уехать на время из страны и подключить к поискам преследователя правоохранителей.

Народную артистку РФ Аллу Пугачеву много лет назад преследовал маньяк. Этот человек писал письма с угрозами, после чего отправился из своего города на поиски Примадонны в Москву, а по пути убил четырех женщин. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, певица не на шутку испугалась и искала помощи у правоохранителей, а пока злоумышленника, отъявленного уголовника, искали, покидала страну.

Как отметил Соседов, в СССР не только Пугачевой приходилось бояться за свою жизнь из-за одержимых людей. У народного любимца и легендарного исполнителя Муслима Магомаева тоже были нездоровые почитатели. Критик вспомнил и трагедию с Джоном Ленноном — маньяк убил его, чтобы прославиться. Но до страшного в случае с Примадонной не дошло, мужчину поймали, за все свои прежние злодеяния он получил пожизненный срок. До этого момента Пугачева предпринимала все меры безопасности.

«Ей рекомендовали даже уехать из страны, что она сделала. Она в Болгарию уехала. Сделала себе гастроли, чтобы оказаться вне дома. Она очень тогда испугалась Это был действительно маньяк», — рассказал Соседов изданию Teleprogramma.pro.

Сергей Соседов заявил, что в СССР преследования звезд были частым явлением. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Критик также поведал историю, якобы рассказанную домработницей Пугачевой Людмилой Дородновой. Сама артистка не афишировала это, однако одному из ее фанатов даже удалось проникнуть в дом звезды. Тогда мужем Аллы Борисовны был Евгений Болдин. Поклонник через каминную трубу проник в квартиру, украл пасхальные куличи, бритву главы семейства и магнитофон, привезенный артисткой из заграничной поездки. Позже выяснилось, что на чердаке здания безумец устроил себе логово, там нашли матрас, на котором он спал.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Лайма Вайкуле сделала резкое заявление о личной жизни своей подруги Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина.