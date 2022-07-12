Туристический автобус упал в пропасть в Турции

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На место происшествия незамедлительно прибыли многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и полиции.

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, кода возвращался с берега Черного моря, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает газета Star.

Фото: Twitter / Türkiye Gazetesi

«Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе», — сказано в сообщении.

Бригады медиков, спасателей, полиции и пожарной охраны прибыли на место происшествия, все раненые госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребитель F/A-18 Hornet упал с авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном море. Об этом стало известно из сообщения Военно-морских сил США. Сказано, что причиной происшествия стала испортившаяся погода.