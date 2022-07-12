Роспотребнадзор: в РФ подтвердили первый случай оспы обезьян

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Все люди, с которыми контактировал больной уже установлены и находятся под наблюдением врачей.

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Болезнь развилась у путешественника, который вернулся из поездки по европейским странам. Он обратился к врачам с узнаваемой сыпью на теле.

«Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», — сообщается в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что юноша пребывает в полной изоляции в инфекционном медучреждении. Заболевание протекает в легкой форме, здоровью пациента ничего не грозит. Все люди, с которыми контактировал больной уже установлены и находятся под строгим наблюдением медиков.

Ранее случаи заражения обезьяньей оспой появлялись в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других государствах. Роспотребнадзор оценил шанс эпидемии болезни в РФ как низкий, однако рекомендовал гражданам воздержаться от контакта с грызунами и приматами, ведь эти животные переносят инфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученый назвал последствия одновременного заражения COVID и оспой обезьян.