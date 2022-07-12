Татьяна Брухунова рассказала о трех годах травли: «Не злюсь и не упрекаю»

Фото: Instagram* / bruhunova

Молодую супругу Евгения Петросяна преследуют не только в соцсетях и наяву. Однажды ей пришлось бежать из аптеки после нападения женщины, обзывавшей ее проституткой.

Молодая супруга писателя Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю со стороны незнакомых людей, которая длится вот уже три года. Потоки проклятий и оскорблений не прекращаются с тех пор как она стала избранницей знаменитого юмориста, сменив на этом «посту» Елену Степаненко. Брухунову преследуют не только в сети, иногда стычки происходят в общественных местах, и это по-прежнему шокирует. Однако к негативу она старается относиться философски.

В своем микроблоге Татьяна рассказала: однажды женщина набросилась на нее в магазине «Аленка» на Тверской улице Москвы — обозвала проституткой и заявила, что счастья ей не видать. Очевидно, именно ее дама считает виновной в крушении 30-летнего брака Степаненко и Петросяна, но зачем нападать на постороннего человека, Брухунова понять не может. С распространенным мнением о своем статусе разлучницы, впрочем, тоже не согласна.

«В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел. Дальше я услышала голос за спиной от мужчины, который пытался угомонить свою спутницу. Мне пришлось выйти. Рассчитаться я не смогла. Такие эпизоды повторялись не раз. Я не злюсь и не упрекаю. У каждого свое мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь — грех», — писала о ситуации супруга юмориста.

Последние три года, призналась Брухунова, были очень тяжелыми. Эмоциональное состояние отразилось и на физическом здоровье, однако веру в себя она не теряет. Благодаря «мракобесам», атакующим молодую маму в сети и наяву, она стала только сильнее. Хотя тот факт, что люди перестали бояться ответственности за свои слова, Татьяну глубоко удручает. Она гордится, что осталась человеком и никому из обидчиков не отплатила той же монетой, «не опустилась на днище, из-под которого раздается их стук».

Брухунова стала пятой женой 76-летнего Евгения Петросяна, в 2020 году она родила ему сына Вагана — мальчика назвали в честь дедушки по папиной линии. У юмориста также есть взрослая дочь от первого брака Викторина, родственники не общаются. До романа с писателем нынешняя спутница была его помощницей и концертным директором. Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова рассказала, как пожилой супруг справляется с воспитанием маленького наследника.

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