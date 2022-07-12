Момент попадания ракеты ВСУ по складу с минералами в Новой Каховке попал на видео

Фото, видео: 5-tv.ru

По мирному городу украинские военные пустили ракеты из нашумевших американских систем HIMARS.

На видео попал момент попадания вражеской ракеты на склад с взрывоопасными веществами в Новой Каховке. Один из пользователей сети выложил в интернет кадры со взрывом. На них видно, как снаряд ВСУ попадает в здание, после чего появляется вспышка яркого света.

Этой ночью украинские боевики попытались захватить территорию на запорожском направлении. Они обстреляли Новую Каховку из американских систем HIMARS. В результате удара один из снарядов попал на склад с минералами, после чего тот сдетонировал из-за азотной слитры.

Жилые дома, больница и рынок подверглись сильным повреждениям, в радиусе двух километрах от эпицентра взрыва в помещениях повылетали стекла.

Как сообщил губернатор военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев, из-за хлопка пострадали 60 человек. Многие из них серьезно ранены, семеро погибло. Из завалов на дачах вытащили шестерых детей. Помимо них под руинами находится еще сотни граждан. Ведутся спасательные мероприятия. Ранее 5-tv.ru показывал последствия обстрела Новой Каховки.