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Число жертв удара ВСУ по Новой Каховке выросло до семи

Эмилия Малинина 43
Число жертв удара ВСУ по Новой Каховке выросло до семи

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Ночью ВСУ обстреляли Каховку из американских систем HIMARS и ударили по складу с минеральными удобрениями.

Семь мирных жителей Новой Каховки погибли во время вражеского удара в регионе. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. В том числе еще утром он рассказал о 60 пострадавших.

«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — заявил Леонтьев.

Ранее корреспондент «Известий» Иван Литомин тоже поведал о 60-ти пострадавших в результате ночного обстрела. По его словам, во многих многоэтажных домах выбиты стекла, теперь в городе осталось множество разрушений.

Известно, что под завалами осталось много людей. Ведутся спасательные мероприятия, раненных доставляют в больницу. В квартирах и домах заблокированы жители, но пока не получается добраться до них.

Напомним, что этой ночью ВСУ обстреляли Каховку из американских систем HIMARS. Одна из ракет ударила по складу с минеральными удобрениями, после чего он сдетонировал. Азотная селитра очень взрывоопасное вещество. Из-за хлопка жилые дома, больница и рынок подверглись значительным разрушениям. В радиусе двух километров в помещениях повылетали стекла.

Ранее 5-tv.ru показал последствия обстрела Новой Каховки.

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