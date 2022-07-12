Всего лишь ложка: врач рассказала об уникальных свойствах корицы

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Она силивает процесс синтеза и оксида азота в тканях, из-за чего они защищены от свободно радикального окисления.

Корица включает в себя множество полезных элементов и замедляет процесс старения. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Корица — это кора дерева, порода лавровых, которая растет в теплых странах. Корицу издавна добавляют в парфюмерию, выпечку и т. д. Основная польза корицы заключена в флавоноидных соединениях, которые обладают противовоспалительной активностью», — рассказала она «Известиям».

Также специалист отметила, что этот продукт усиливает процесс синтеза и оксида азота в тканях, из-за чего они защищены от свободно радикального окисления. В том числе корица положительно влияет на сосуды, совершенствует текучесть крови, предотвращает образование тромбов и замедляет старение всех клеток организма.

«Однако таким образом корица действует при условии, что она будет включена в концепцию здорового питания. При правильном сочетании корица дарит нам только пользу. Если мы будем поедать булки с корицей в немереном количестве, при этом неважно, сколько в них добавлено корицы, это чревато появлением лишним килограммов», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корица помогает избавиться от запаха тела, а также опубликовал название уникального продукта, который помогает похудеть.