Для ВМФ РФ создадут баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым оснащением

Фото: www.globallookpress.com / Chief Petty Officer David Holmes

Это вооружение похоже на китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26.

В РФ проектируют баллистическую ракету «Змеевик», у которой будет гиперзвуковое боевое оснащение. Об этом сообщили близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу источники.

«Баллистическая ракета „Змеевик“ с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — приводит слова собеседника ТАСС.

Известно, что ракету разрабатывают в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Как заявил один из собеседников издания, по своим параметрам «Змеевик» походит на китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до четырех тысяч километров.

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