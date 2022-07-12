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ВСУ также попытались начать наступление в Запорожской области.

Два беспилотника из Украины ударили по зданию вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

«Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметров на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — приводит его слова РИА Новости.

Сегодня также сообщилось, что ВСУ попытались начать наступление в Запорожской области. Однако украинским националистом дали жесткий отпор. Как объяснил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, неонацисты из Украины активизировались в последнее время на запорожском направлении.

Известно, что сам город Запорожье сейчас под контролем киевского режима, однако это ненадолго, ведь скоро и он будет очищен от националистов. Чиновник уверен, что мирное население с нетерпением ждет этого дня, но боится десонстрировать свою позицию из-за боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России стремительно развивается производство беспилотников.