Ангар с автотехникой обрушился из-за пожара и сгорел дотла в Екатеринбурге

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Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Горело несколько часов.

Крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Там сгорел дотла ангар с автотехникой. Причины возникновения огня неизвестны.

Здание горело несколько часов, а затем обрушилось, и пламя перешло на деревья. По словам сотрудников МЧС, площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Тушить было сложно из-за плотной застройки вблизи ангара, расположенные рядом транспортные средства и баллоны с пропаном — их спасатели выносили из опасной зоны.

Данных о пострадавших не поступало.