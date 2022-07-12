Ангар с автотехникой обрушился из-за пожара и сгорел дотла в Екатеринбурге
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Фото, видео: 5-tv.ru
Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Горело несколько часов.
Крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Там сгорел дотла ангар с автотехникой. Причины возникновения огня неизвестны.
Здание горело несколько часов, а затем обрушилось, и пламя перешло на деревья. По словам сотрудников МЧС, площадь пожара составила 750 квадратных метров.
Тушить было сложно из-за плотной застройки вблизи ангара, расположенные рядом транспортные средства и баллоны с пропаном — их спасатели выносили из опасной зоны.
Данных о пострадавших не поступало.