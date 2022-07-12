Наши ангелы-хранители: военный хирург рассказал о самых сложных операциях в ДНР

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Первым пациентом, кого спас Николай Григорьев на Украине, была беременная девушка. За время СВО их число операций перевалило за три тысячи. И каждая — это спасенная жизнь!

Неоценимую помощь людям в зоне спецоперации оказывают и российские военные медики. Причем, кто эти люди врачам не так важно: лечат и военных, и гражданских. Из заболеваний все самое разное, от простых так называемых «мирных» до осколочных ранений. Александр Морозов увидел, как награждают отличившихся врачей.

С орденом Мужества и с медалью за заслуги перед Отечеством второй степени. За время специальной военной операции военный хирург Николай Григорьев провел больше трех тысяч операций. В стенах этой прифронтовой больницы его и других российских врачей из передовой медицинской группы «Отважные» пациенты называют «наши ангелы-хранители».

«С самого начала операции практически, если к нам доставляли раненого в течении часов полутора, то сейчас раненные у нас оказываются через 30-40 минут, уже сразу после ранения, в нашем госпитале. В памяти всегда остаются все сложные случаи», — говорит главный хирург Николай Григорьев.

Первым пациентом, кого спас Николай Григорьев на Украине, была беременная девушка. Ее привезли в полевой госпиталь под Черниговом с осколками в позвоночнике. Снаряд с позиций ВСУ прилетел в жилой сектор.

«Очень боялись за ребенка, условия тяжелые были, в полях, в палатках, в условиях постоянных боевых действий. Учитывая отсутствие стационара, учитывая отсутствие лаборатории, поля, ограниченное время — и тут сразу жизнь двух человек в одном человеке. Тяжеловато было, но помогли, эвакуировали», — вспоминает он.

Этого солдата ЛНР привезли с передовой, у него осколочные ранения рук и живота. За его жизнь военные врачи боролись почти сутки — спасли. Оборудование, которое привезли с собой медики, позволят выполнять сложнейшие операции.

В перевязочной очередной раненый гражданский, его доставили ночью после обстрела поселка ВСУ. Осколок от снаряда попал мужчине в голень, ему грозила ампутация. Ногу доктора спасли.

«Гражданским людям мы тоже помогаем всегда. Раненые есть раненые. Не смотришь, кто это, что это. Тяжело, конечно, когда смотришь, дети раненые, психологически очень сильно гнетет, но тем не менее собираемся и делаем свою работу», — отметил ординатор хирургического отделения Александр.

Контузии, минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Местные специалисты признаются, не справились бы без помощи российских коллег. Работать порой приходится под обстрелами, сохраняя спокойствие.

Воздушную тревогу здесь объявляют достаточно часто, поэтому вход в бомбоубежище всегда открыт. Даже сделали специальные указатели. Характерная черта — все окна в подвал закрыли металлическими щитами. Это на тот случай, если прилетит ракета, чтобы людей не посекло осколками.

Медицинскую помощь всем оказывают круглосуточно. Поддерживают не только лекарствами. Каждый день медсестры приносят в палаты раненым бойцам детские письма и рисунки. Где одно пожелание — «Возвращайтесь живыми домой».