Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной

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Права на творчество актера и писателя есть у четырех женщин. Ирония в том, что одна из них играет главную роль в спектакле, который вызвал возмущение у двух других.

Дочери актера и писателя Василия Шукшина Екатерина и Ольга подали в суд на театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Они считают, что учреждение нарушило их авторские права на показ спектакля «Калина красная», пишет KP.RU.

У наследниц Шушкина изначально были вопросы к постановке. Однако сейчас выяснилось, что у «Русской песни» еще полгода назад закончилась лицензия на показ спектакль, однако его продолжают играть. Сумма исковых требований составляет около 600 тысяч рублей.

Есть вероятность, что суд встанет на сторону театра. Дело в том, что права на творчество Шушкина Василия есть у четырех человек: его уже названных дочерей Екатерины, Ольги, а также дочки Марии и вдовы Лидии Федосеевой-Шукшиной. У последних двух претензий "Русской песни" нет. Более того, Мария выступает в театре. Однако истицы настроены серьезно.

«В спектакле театра „Русская песня“ „Калина красная“, к моему глубокому сожалению, есть все, кроме „Калины красной“ Василия Шукшина. Есть лихие песни и пляски. Есть вкрапленные фрагменты других рассказов Василия Макаровича, которые отвлекают от основного действия и повисают в воздухе „ни к чему“», — рассказала о причинах иска Екатерина.

Она добавила, что в спектакле есть даже Егор Прокудин, который после освобождения из тюрьмы ворует чемодан у попутчиков. Однако по сценарию фильма у этого персонажа есть твердое намерение вести честную жизнь.

«Такой финт является грубым нарушением авторского замысла», — считает Екатерина Васильевна.

Она добавила, что несколько лет пыталась убедить руководство «Русской песни» ставить похожий на оригинал спектакль в целях сохранения наследия.

Как ранее писал 5-tv.ru, адвокат Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала судебный иск дочерей Василия Шукшина к театру «Русская песня».