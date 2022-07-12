Копия отца: вдова Сергея Бодрова-младшего рассказала об их сыне

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В этом году исполнителю роли Данилы Багрова исполнился бы 51 год. Наследник Саша не помнит его живым — малышу исполнился всего месяц на момент исчезновения актера.

Вдова Сергея Бодрова-младшего Светлана рассказала, что их сын Александр очень похож на отца. Об этом пишет портал StarHit.

«Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — рассказала женщина.

Александр решил заняться творчеством. Однако пробует свои силы не в кино, а в музыке. Молодой человек пишет рэп и выступает под псевдонимом «Simple Саня». При этом Александр решил не раскрывать свою фамилию, чтобы построить карьеру с нуля.

Сейчас парень продолжает выступать. Недавно он представил свои треки в клубе под живой аккомпанемент. Отца Саша не помнит живым — малышу исполнился всего месяц в день исчезновения актера.

Сергей Бодров-младший официально считается пропавшим без вести. В сентябре 2002-го он находился в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где снимал фильм «Связной». Поздно вечером 20 сентября сошел ледник Колка протяженностью около пяти километров. Съемочную команду накрыло слоем грязи, снега и камней. Стихия уничтожила жилые постройки в виде базы отдыха местного вуза и нескольких деревень, а также линий электропередач. Спустя полтора года нашли 20 тел погибших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Сергея Бодрова Ольга хотела бы стать комедийной актрисой.