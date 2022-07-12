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Ловите Тигра за хвост! Китайский совет дня на вторник, 12 июля

Татьяна Бендзь 57
Ловите Тигра за хвост! Китайский совет дня на вторник, 12 июля

Фото: 5-tv.ru

Главное сегодня — активность, движение и непредсказуемость. Энергии будут горячими и агрессивными.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 12 июля?

Вторник обещает задать жару. Активность, движение, непредсказуемость — лозунг этого дня. Чтобы поймать день Тигра за хвост надо быть очень сильным и очень сконцентрированным.

Совет дня — если дела не ладятся, не рвитесь на баррикады. Энергии дня горячие и агрессивные и людям ослабленным летним зноем они могут навредить.

Тем, у кого этим летом все прет — можно смело планировать на вторник важные дела. Только избегайте сильного риска и откровенного экстрима. Стоит быть особенно аккуратным на дороге и в путешествиях.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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