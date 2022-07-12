Умер автор главной музыкальной темы бондианы Монти Норман

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Написанный вокалистом легендарный хит десятилетиями звучит на заставке к фильмам про агента 007.

Всем Джеймсам Бондам планеты сегодня стало немножечко грустно. Из жизни в возрасте 94 лет ушел автор легендарного хита, звучавшего на заставке к фильмам про суперагента 007.

Популярность пришла к Монти Норману еще в 1950-х, когда он был вокалистом. Но главный успех случился с выходом шпионской саги. Именно его мотив с небольшими изменениями и стал основным саундтреком на десятилетия.