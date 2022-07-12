Это Россия: туристы отказались покидать пляж Байкала из-за пришедших купаться медведей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Десятки людей наблюдали с берега, как целое семейство косолапых резвится в воде в нескольких метрах от них. Никто не пострадал.

Российские медведи снова подтвердили, что они самые добрые животные на свете. На берегу Байкала среди отдыхающих неожиданно появилось целое семейство бурых хищников, которое как ни в чем не бывало стало резвиться в воде.

При этом всего в нескольких метрах от них находились десятки людей. Было довольно нервно, но медведи никого не тронули.

Совершенно обратный пример — на видео из США. На берегу Тихого океана настоящий налет на отдыхающих устроили два морских льва. Не понятно, чем они были так раздосадованы, но любителям позагорать пришлось спешно ретироваться.