Известные футболисты Мостовой и Ловчев поддержали введение паспорта болельщика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков; 5-tv.ru

Россияне уже подали более 45 тысяч заявок на получение Fan ID. Однако со стороны футбольных болельщиков все еще звучит критика в адрес новой системы допуска на стадионы. По сути, у них один аргумент.

Больше 45 тысяч заявок подали россияне на получение паспорта болельщика. И это только за первую неделю. Оформить документ можно на Госуслугах или в отделении МФЦ — кому как удобнее. Все для того, чтобы на стадионах стало максимально безопасно.

Как футбольное сообщество относится к нововведению — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Это для футболистов правила игры остаются прежними, для фанатов они меняются. Скоро без этой цифровой карты — карты болельщика — на стадион не попадешь. Ее нужно будет показывать на входе вместе с билетом.

Одним из первых карту болельщика получает министр спорта Олег Матыцин. Объясняет: система не новая, по таким же картам фанатов на стадион уже пропускали — еще в 2018 м году на чемпионате мира. Только тогда это была пластиковая табличка, теперь документ электронный.

«Мы успешно прошли путь использования этой карты на многих соревнованиях, в частности на чемпионате мира по футболу. И этот опыт признан международным сообществом, футбольным в частности. Я надеюсь, что эта система сделает комфортным пребывание на стадионах болельщиков и позволит обеспечить безопасность», — рассказал Олег Матыцин.

Пока эту систему запускают в тестовом режиме. Карта болельщика нужна будет на игры Премьер-лиги и только на пять крупнейших стадионов страны. Первый матч, для которого она понадобится зрителям, пройдет здесь — на Екатеринбург-Арене — уже через две недели. Болельщики «Урала» спешат в МФЦ.

«Это делается для безопасности, для контроля. Так как большое количество людей на одном мероприятии присутствует. Это только безопасность», — сообщил болельщик Алексей Заводов.

С декабря ни на один из стадионов, где проходят матчи Премьер-лиги, без карты болельщика не пропустят. Фанату без нее никак. Поэтому лучше заранее обо всем позаботиться. Тем более, что это дело нескольких кликов.

Сперва нужно зайти на сайт Госуслуг. Загрузить свои данные и фото (если есть дети, их данные — тоже), а через три дня прийти в МФЦ. И карта болельщика у вас в кармане. Точнее — в телефоне.

На сайте ее можно оформить сразу и на себя, и на ребенка. А получить в любом уголке России. Не выдадут ее только тому, у кого есть незакрытая судимость.

Футбольный мир на новые правила реагирует неоднозначно. Фанаты 15 клубов выступили с резкой критикой новых правил, объясняя это тем, что не желают ни с кем делиться своими персональными данными.

«В этом ничего плохого не вижу, но и что хорошего — тоже не понимаю. Сейчас мы приходим на стадион или выходит из дома, и тебя уже знают: где ты вышел, куда ты зашел, и куда ты пойдешь. Тем более на стадионе», — рассказал Александр Мостовой, советский и российский футболист.

Но возможно, у фанатского протеста есть другая причина. Зачинщиков драки, например, теперь вычислить будет проще простого — по камерам и коду карты болельщика.

«Мы всегда говорили: ну как же так, стадионы строят, почему не построить такую систему наблюдения, где было бы видно, кто эти фаеры бросает? Однажды, я помню, в Акинфеева попали. И на какое-то время останавливаются игры. Самое главное — это для безопасности», — отметил Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта РФ, лучший футболист 1972 года.

Вот те самые кадры. Во время матча с Черногорией в голову Игорю Акинфееву попадает файер. У вратаря — ожог шеи и сотрясение мозга. Теперь тот, кто бросит в футболиста файер, попадет в черный список. Ему аннулируют карту и закроют путь на большие стадионы.