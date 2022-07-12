Путин встретится с Эрдоганом в ближайшее время

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

В преддверии очных переговоров глава российского государства созвонился с турецким коллегой, обсудив важные вопросы.

В Кремле заявили, что очная встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана намечена на ближайшее время.

В ее преддверии лидеры России и Турции обсудили ряд вопросов по телефону. Среди прочего — расчеты в национальных валютах, бесперебойные поставки наших энергоносителей, безопасность судоходства в Черном море и экспорт зерновых на мировые рынки.

А в телефонной беседе с белорусским президентом Путин говорил об ограничении транзита товаров в Калининградскую область из-за действий Литвы. Причем акцент был сделан на возможных совместных шагах.