Уменьшить транзит грузов в ЕС из Калининграда предложил поверенный в делах РФ в Литве

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Дипломат напомнил, что существуют железнодорожные перевозки, которые проходят транзитом через Россию в Евросоюз.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал подумать над сокращением транзита в Евросоюз через территорию России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат напомнил, что есть железнодорожные перевозки, которые проходят транзитом через Россию в ЕС.

«Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — сказал Рябоконь.

Также он добавил, что Евросоюз не использует все рычаги влияния на Литву, чтобы прибалтийская республика разрешила транзит грузов в Калининградскую область. Рябоконь подчеркнул, что пока не видит признаков решения вопроса о транзите.

Литва поддержала санкции Европейского союза и запретила транзит санкционных товаров в Калининград еще 18 июня. Тогда глава региона Антон Алиханов заявил, что под ограничения попало большое количество товаров, в частности строительные материалы, цемент и металлы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Еврокомиссия не передавала Литве разрешения предпринимать новые меры по перевозке товаров через Калининград.