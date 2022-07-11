В ЛНР задержали планировавших теракт в Лисичанске диверсантов из Белоруссии

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Подозреваемые обезврежены и уже дают признательные показания.

В Луганской народной республике (ЛНР) была захвачена разведывательно-диверсионная группа из Белоруссии, которая готовила теракт в Лисичанске. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

«Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания», — рассказал собеседник агентства.

К слову, сегодня в результате подрыва машины в Харьковской области украинские диверсанты убили главу администрации поселка Великий Бурлук Евгения Юнакова. Еще одно покушение удалось предотвратить. Так, в Херсоне благодаря жителям города спасли главу региона Владимира Сальдо. С их помощью удалось обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, установленное на пути следования автомобиля.

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