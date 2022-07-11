Продюсер Лавров рассказал, как нужно отобрать замок у Галкина и Пугачевой: «Есть умы»

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На протяжении нескольких месяцев россияне осуждают поведение юмориста. Теперь же многие предлагают за резкие высказывания в адрес родины наказать артиста изъятием роскошного имения.

В сети активно обсуждают возможную конфискацию замка у шоумена Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевы, которые сбежали в Израиль с началом спецоперации по защите Донбасса. Оттуда юморист критикует действия России и оскорбляет соотечественников, поэтому призывы лишить их роскошного жилья в подмосковной деревне Грязь звучат все чаще.

Предложение отобрать у звездного семейства роскошную недвижимость прокомментировал продюсер Сергей Лавров. Он рассказал, при каких условиях Галкин и Пугачева могут потерять замок.

«Я никогда не был сторонником эмоциональных вещей и никогда им не буду. Для этого у нас есть умы в лице чиновников. В этом случае надо поступать согласно законам РФ. Для этого законы и придуманы», — подчеркнул Лавров в беседе с «Народными новостями».

При этом Лавров отметил, несколько разное поведение Галкина и Пугачевой. Примадонна хоть и уехала за границу, но в отличе от мужа не позволяет себе нелестно высказываться в адрес родины и соотечественников. Как считает продюсер, виной всему разное воспитание.

«Есть люди мудрые, есть более эмоциональные, которые не могут сдержать своих эмоций. Это зависит от самого человека, что он может позволить себе, а что нет. Все уходит корнями в детство к родителям», — заключил продюсер.

С началом спецоперации Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехали в Израиль. Причиной отъезда она назвала лечение. Теперь же они переехали в Латвию. Планирует ли юморист возвращаться на родину, вопрос открытый. Примадонна же уверяет — домой вернется к осени, когда детям необходимо будет идти в школу. Правда, многие поклонники уже успели разочароваться в недавних кумирах и не ждут их возвращения на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Отар Кушанашвили оценил идею отобрать замок у Максима Галкина и Аллы Пугачевой.