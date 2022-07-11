Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»

Лолита Милявская о похоронах: кремировать и развеять прах в Киеве, в Москве и в Болгарии

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Певице 58 лет, но несколько лет назад она уже начала задумываться о том, что будет с ее телом после смерти.

Лолита Милявская, несмотря на жизнерадостность, открытость и активность, еще несколько лет назад стала задумываться о смерти. Артистка не жалуется на здоровье и плохое самочувствие, но хочет заранее уберечь близких и родных от больших трат на ее похороны. В одном из интервью в 2020 году Ирине Шихман она призналась — хочет, чтобы ее тело было кремировано, а прах развеяли в трех разных местах.

«Я выбрала три места, где мне было хорошо. В Киеве возле того дома, где я жила, на перекрестке. Лялин переулок, там, где я состоялась, в Москве. И в Болгарии напротив дома, какое там место — кайф!» — заявила Милявская.

Артистка объяснила также, почему хочет, чтобы ее тело кремировали, а не похоронили.

«Гробы, если не отвратительные, то стоят… Лучше купить квартиру. И место стоит столько, сколько трешка (трехкомнатная квартира — Прим.ред)», — добавила Милявская.

К слову, еще весной Милявская переживала за судьбу пожилой мамы Аллы Дмитриевны, которая перенесла инсульт. Лолита со слезами на глазах неравнодушных просила помочь ей перевезти родных в Россию из Киева. Несмотря на переживания, знаменитость смогла сохранить самообладание и не позволила себе никаких резких высказываний. Вскоре она с радостью сообщила — близкие рядом с ней. В начале лета она маму и дочку увезла в Болгарию. Там у артистки есть собственный дом. Она периодически навещает семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита Милявская зарабатывает в Болгарии.