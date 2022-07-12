«Чудом выжили»: жители Лисичанска рассказали свои истории о зверствах ВСУ

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Националисты считали освобожденный город в ЛНР своим последним оплотом и собирались использовать его для контрнаступления. Прогнать их оттуда во многом помогли местные жители.

В освобожденном Лисичанске сейчас тихо, пустынно. Люди по привычке боятся выходить на улицы, боятся возвращаться в свои дома. Всюду могут быть растяжки и мины. Первым делом за работу берутся саперы, а потом город быстро будут восстанавливать.

Это стратегически важная точка в ЛНР. Как считалось, последний оплот националистов в Луганской народной республике (ЛНР). Отстоять Лисичанск во многом помогли сами его жители. Их истории услышал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Послевоенный Лисичанск сегодня — это разрушенные украинской армией мосты, практически все переправы. Это заминированные при отходе ВСУ территории. Это выгоревшая дотла гражданская техника, машины, пассажирские автобусы. Это разрушенные после обстрелов здания. И это люди, которые несмотря ни на что, стараются вернуться к жизни, как можно быстрее. На местном рынке уже появились первые торговцы.

«Петрушка, укроп, смородина, малинка была в баночках. Со своего огорода. Под бомбежками мы все это садили. Когда фашисты нас били, мы садили», — рассказала местная жительница.

У школы по-прежнему собираются люди. Но не для того, чтобы прятаться в бомбоубежищах (это уже в прошлом), а дождаться гуманитарной помощи от военных ЛНР и обсудить наболевшее.

«Напротив моей квартиры боюсь заглядывать. Вдруг там растяжка? Страшно ходить», — призналась пожилая жительница Лисичанска.

Но никто из них не хотел эвакуироваться на Украину. Хотя просили их об этом настоятельно.

«Предложили. И по-хорошему, и по-плохому. Уехали (украинские боевики — Прим. ред.). На следующий день здесь бомбежки, дома сгорели. Потом приезжают после обстрелов: „Ну, что, вы надумали уезжать?“ Мы не думаем, мы уже знаем, что это националисты бомбили», — рассказал местный житель.

Украинские артобстрелы врезались в память лисичан навсегда. Но даже в таких условиях они спасали каждую душу.

«Чудом они выжили, эти собаки. Только вечером увели их, а ночью разбили их дом», — рассказали мужчины.

ВСУ планировали сделать из Лисичанска плацдарм, вести отсюда контрнаступление. Но люди не хотели отдавать свои дома под огневые позиции. Как не хотели и жить под гнетом киевского режима. В том, что украинские войска поменяли планы, оставили Лисичанск, есть огромная заслуга самих горожан. Отстояли, как могли. Хотя ВСУ уже изрыли окопами их жилые кварталы.

«Они сооружали блиндажи и окопы в частном секторе у жилых домов. Вот показательная картинка. Глубина этого сооружения — около трех метров», — показал корреспондент «Известий».

Ольга Рахимова вспоминает, как боевики согнали к ее дому технику и заставили как раз местных жителей строить укрепсооружения. В том, что ближайшие дома будут уничтожены, уже не оставалось сомнений. Но однажды утром в дом лисичанки постучали.

«Стучат в калитку, говорят выходи. Я лично боялась украинцев. Выхожу, стоят двое. И они мне — мы из армии ЛНР. Я говорю: „Правда, что ли?“ Они повязку показывают, попросили водички? Я их обнимать, целовать. Хлопцы, говорю, наконец-то. Заходите, дала воды. Вот так нас пронесло», — с улыбкой рассказала Ольга Рахимова.