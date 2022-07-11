Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Теоретически возможно все что угодно, однако на практике — желание украинского лидера невыполнимо.

Приказ Владимира Зеленского вернуть юг Украины в теории возможен, однако на практике это сравнимо с высадкой на Марс, то есть невыполнимо, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times рассказал о том, что украинский лидер отдал приказ освободить юг страны и для этих целей сейчас собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

«С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически все возможно, а практически — неисполнимо. Но зато какой пиар. Все СМИ, захлебываясь от восторга, кричат о грядущем контрнаступлении, о мощи западного оружия — как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец. А там уже пойдет по старой схеме: то новые угрозы появятся, то «русские сами уйдут», — отметил Бальбек в интервью РИА Новости.

Врать, рассказывая о разгроме российской армии на данный момент — политический тренд, добавил Бальбек. Со временем фантазии Зеленского могут расшириться.

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