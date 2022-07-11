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Известно, что 85-летний телеведущий снимал в библиотеке на Аргуновской улице эпизод подкаста.

Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. По данным 5-tv.ru, российскому телеведущему и автору программы «В мире животных» была экстренно вызвана скорая помощь.

По данным источника, 85-летний Дроздов уже пришел в себя и ему оказывается помощь на месте. Предварительно, госпитализация заслуженному деятелю науки и культуры не требуется.

Известно, что телеведущий снимал в библиотеке на Аргуновской улице эпизод подкаста. А в столице установилась небывалая жара.