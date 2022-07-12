Святые Петр и Павел: почему первоверховных апостолов поминают в один день

Фото, видео: Виктор Великжанин / ТАСС; 5-tv.ru

Один из самых важных христианских праздников отмечают 12 июля. День посвящен Святым апостолам Петру и Павлу, которые приняли мученическую смерть за проповедование веры.

Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля по новому стилю. В этот день завершается длительный Петров пост и по приданию считается, что именно в этот день святые одновременно приняли мученскую смерть в 67 году в Риме.

Они были одними из первых, кто начал проповедовать христианство в широкие массы, за что и поплатились ужасной смертью. Петра арестовали в Риме за евангельские проповеди и распяли вниз головой. Он считал недопустимым быть помещенным на крест в естественной позе из уважения к своему учителю — Иисусу. Павла также схватили в Риме, но казнили мечом. Он был гражданином империи, а не рабом.

Точно не известна дата смерти апостолов, но историки утверждают, что либо они умерли в один день либо с разницей в год. Появление даты праздника связывают с днем перемещения мощей Святых в Риме, которое произошло 12 июля 258 года.

Спустя 66 лет, в 324-м в двух столицах Римской империи — Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь Петра и Павла. Славянские христиане начали почитать Святых сразу после Крещения Руси в 988 году. Существует придание, что князь Владимир Мономах привез икону с изображением двух Святых апостолов в Новгород из Корсуни. С 11 века произведение иконописи хранилось в Софийском соборе, а в наше время было перенесено в собрание Новгородского музея-заповедника.

История Петра

Дата рождения Петра не известна, но он появился на свет в городе Вифсаида в семье рыбака. Он, как и его брат, Андрей (в дальнейшем Андрей Первозванный), продолжил дело отца. Бог призвал их, когда те ловили рыбу на Генисаретском озере (ныне Тивериадское озеро) недалеко от Назарета.

Фото: Wikimedia

Петр стал учеником Иисуса, а в дальнейшем одним из 12 апостолов. Именно он назвал учителя Христом, то есть Мессией. За это Господь прозвал его Камень, что на греческом языке звучит как Петр. Когда Иисуса Христа арестовала стража Ирода, Петр отрекся от учителя три раза, как тот ему и предсказывал. Но вскоре апостол раскаялся и стал фанатичным проповедником христианской веры. Кроме того, считается первым Папой Римским.

Он начал свой правоведческий путь по всему миру, который продлился всю его жизнь. Петр просвещал людей в Греции, Египте, Риме, у берегов Средиземного моря, в Малой Азии, Карфагене и Британии. Согласно священному приданию, апостол воскрешал мертвых и исцелял немощных.

Ближе к концу жизни Петр вернулся в Рим и попал под репрессии императора Нерона, который учинял гонения христиан. Святой был арестован в 67 году и распят как раб, умирал в муках на кресте. Кроме того, он настоял на том, чтобы его подвесили вниз головой. Петр не считал себя достойным умирать так же, как Господь, а именно, головой к солнцу.

История Павла

Павел (имя при рождении Савл) родился в 5 — 10 году в городе Тарсус, который располагался на территории современной Турции. Он был иудеем, но в городе, в котором он родился, жители имели права граждан Рима. Высшее образование получил в Иерусалиме и готовился стать раввином. После окончания обучения, Павел получил власть на гонения христиан за пределами Палестины и готовился начать свою антихристианскую деятельность в Дамаске. Но по пути в город его ослепил луч света, и раздался голос Иисуса. Тот просил его уверовать.

Фото: Wikimedia

Христос приказал Павлу продолжать путь в Дамаск, где по прибытии ему будет сказано, что делать дальше. Спутники ослепшего от света апостола, привели его в город, обучили вере и крестили через три дня. Когда Павел погрузился в воду, то зрение вернулось и с тех пор, он стал одни из проповедников Иисуса. Но иудеи были возмущены его обращением в христианство и изгнали из Дамаска. Он бежал в Иерусалим и присоединился к сторонникам Христа.

С 45 по 51 год Павел отправился в свой первый апостольский путь и обращал в христианство Кипр. Именно в этот период он стал Павлом. После он просвещал людей в Македонии и Греции, написал 14 посланий, которые были включены в «Новый завет».

Как и Петра, Павла не раз арестовывали. Но он так же пал жертвой гонений христиан Нероном в 67-м. Его казнили мечом, а не распяли, так как Павел был гражданином Римской империи.

Почему святых Петра и Павла почитают именно 12 июля

Оба апостола до конца жизни раскаивались в своих деяниях: Петр корил себя за отречение от Христа, а Павел — за преследования христиан.

По приговору суда оба апостола были казнены 29 июня в 67 году в Риме при императоре Нероне. Апостол Петр был распят, причем по личной просьбе — вниз головой, так как считал, что недостоин быть казнен, как Спаситель. Павел, как гражданин Рима, принял мученическую смерть от меча. Место их погребения стало христианской святыней.

В этот день, 12 июля 258 года нашей эры, мощи святых были перевезены в Рим.

В чем помогают святые Петр и Павел

Святым Петру и Павлу можно молиться и вместе, и по отдельности.

Святые помогают укрепиться в религии, молитвы, обращенные к ним, помогут обратить к вере и других людей. Также первоверховные апостолы могут помочь в исцелении хворей и болезней.

Святой Петр считается покровителем рыбаков, а молитва святому Павлу может помочь в обучении.

Священники отмечают, что святым можно молиться о любых благих начинаниях.