Берегиня: что это за праздник и как 15 июля привлечь любовь

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Также 15 июля православные верующие почитают положение честной ризы Пресвятой Богородицы, чей образ со временем частично переняла славянская Берегиня.

Православные верующие 15 июля чтут память святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси. Кроме того, 15 июля празднуют Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также народный праздник Берегини.

Святитель Фотий

Согласно преданию, святой Фотий жил в конце XIII — начале XIV веков и был родом из пелопонесского города Монемвасии. Еще в юности он ушел в монастырь, славился благочестием и ученостью, а позднее, в 1408 году, был рукоположен Константинопольским Патриархом в митрополиты и прибыл на Русь.

В Киеве он пробыл полгода, занимаясь устроением дел южных епархий Русской Церкви. По примеру прежних русских митрополитов, перенесших свое местопребывание сначала во Владимир, а затем в Москву, митрополит Фотий в день Святой Пасхи 1410 года прибыл в Москву.

При жизни он много трудился, и, несмотря на тяжелое время войн и междоусобицы, сумел высоко поднять духовное значение и материальное обеспечение храмов. Также благодаря его усилиям было восстановлено молитвенно-каноническое единство Русской Церкви и упразднена литовская митрополия.

Святой написал много трудов, в которых повествуется о его жизни и религии. Фотий мирно умер в 1430 году. О предстоящей кончине святого известил ангел. Мощи его были обретены в 1471 году.

Положение ризы Богородицы во Влахерне

По церковному календарю 15 июля также празднуют Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Ризу Пресвятой Богородицы, по преданию, обрели в 471 году в Назарете и перенесли во Влахернский храм в Константинополе, построенный для иконы Божьей Матери, которая написана апостолом и евангелистом Лукой. Церковные историки считают, что Лукой написаны три образа Марии - Умиление, Одигитрия или Путеводительница и изображение Богоматери без младенца.

Предание повествует, что братья Кандид и Гальбий — приближенные императора Льва Великого — отправились в Палестину из Константинополя поклониться святым местам. Остановившись на ночлег у престарелой еврейки недалеко от Назарета, они узнали, что она хранит ризу Богородицы.

По словам старушки, риза, которую перед своим Успением Божья Матерь, подарив благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещала далее передать также девице, хранится в семье несколько столетий подряд.

В Константинополь ковчег со святыней доставили 1 июля 458 года и перенесли во Влахернский храм. Впоследствии в него положили святой омофор и часть пояса Богородицы.

Многочисленные чудеса связаны с ризой Божьей Матери в истории Константинополя. В частности, когда флот русского князя Аскольда, опустошавший берега Черноморья и Босфора, осадил столицу Византии в 860-м, император Михаил III всю ночь молился, простершись на каменных плитах Влахернского храма. Чтобы спасти святыню, после всенародного молебна и обнесения с Крестным ходом вокруг городских стен, ее перенесли в храм Святой Софии.

Воинственность русских Царица Небесная усмирила, заключив перемирие. Через некоторое время они стали отступать. Крещение Руси входило в условия мирного договора. Вскоре князь Аскольд и многие из его дружины крестились.

Чудотворную ризу Божьей Матери во Влахернский храм торжественно возвратили 2 июля (15 июля по новому стилю). Патриарх Фотий в воспоминание этих событий установил в этот день ежегодное празднование Положения ризы Богоматери.

15 июля — Берегиня

Берегиня — женский образ славянского божества. Считается матерью всех духов и всего богатства земли.

На Руси Берегиня как правило представлялась людям в образе белоствольной березы. Поэтому в старину девушки отправлялись в лес, чтобы совершить поклонение дереву и попросить о счастье в любви.

Наши предки также называли Берегинями и речных русалок. Люди верили, что божество помогало рыбакам в хорошем улове. Берегини, согласно поверьям, могли существовать не только в воде, но и на суше. В народе их называли защитницами тех, кто живет вдоль берегов рек.

В народе верили, что Берегиня охраняет скот, наделяет травы целебной силой, питает овощи и плоды. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. А вот заниматься жатвой не следовало.

На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Как только возлюбленный перешагнет через нее, девушке нужно подобрать ветку и спрятать в сухом укромном месте. Сопроводить ритуал следует специальным заговором: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».

С распространением христианства образ Берегини постепенно смешался с образом Богоматери, и 15 июля люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки — по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.

Что можно делать 15 июля

Желательно провести очистительные и омолаживающие процедуры для организма — середина лета традиционно считается самым благоприятным периодом, чтобы привести здоровье в порядок, пишет utro.ru.

Стоит завершить давно начатое, но не доведенное до конца дело — природе Берегини противно увядание, поэтому она благословляет всяческое продолжение и благоприятное завершение любых задач.

Можно прочесть заговор на богатство в доме — согласно поверьям, в день Берегини просьбы об увеличении благосостояния рискуют увенчаться успехом.

Что нельзя делать в Берегиню

Не нужно лениться — стоит приложить к выполнению дел как можно больше усилий. Тогда и удача будет шагать в ногу.

Также нельзя конфликтовать — мать всех духов не поощряет тех, кто устраивает ссоры. Лучше постараться решить недопонимания спокойно и без эмоций.

По возможности надо отложить переезд — смена обстановки может принести неудачу и лишние траты. В старину считали, что сменой места обитания можно навлечь на себя неудачу в финансовых и карьерных делах, а также обрести проблемы со здоровьем.

Народные приметы на 15 июля