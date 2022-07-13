Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

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Покупка иномарки из Европы может стать «котом в мешке». Как сохранить деньги и привезти заветную машину, рассказал автоэксперт.

В условиях нестабильной ситуации на авторынке купить заветную иномарку стало труднее. Автоэксперт Денис Еременко в эксклюзивном интервью поделился с 5-tv.ru, что необходимо знать перед покупкой машины из европейских стран.

Денис Еременко

Эксперт по подбору авто, на рынке с 2007 года

Как подобрать машину из Евросоюза

Самый простой вариант — обратиться к продавцам в компании по подбору авто, которые занимаются продажей и ввозом иномарок в Россию. Чаще всего они сотрудничают с посредниками, которые перегоняют машины.

«Эти страны — некий финансовый трансфер. На реквизиты посредников покупатели переводят деньги за автомобиль, а они переводят продавцу в Европу. На сегодня в этих странах ограничений по продаже автомобилей, например, на Армению, на Казахстан, в Германии нет», — объяснил автоэксперт.

Вот пошаговая инструкция, как легче всего приобрести автомобиль из европейской страны.

Найдите интересующий вас автомобиль на сайте-агрегаторе. В Германии это сайт Mobile.de, аналог Avto.ru. Можно отсортировать результаты поиска по стоимости и другим фильтрам. Свяжитесь с продавцом и договоритесь об оплате через перевод со счета в евро или через компанию-посредника. Оплатите обязательный в стране НДС. Договоритесь о доставке через фирму-посредника и проверьте правомерность оформляемых документов.

Продавцу необходимо оформить автомобиль на гражданина страны, в которой работает посредник. Какое-то время транспортное средство будет оформлено на промежуточного владельца, который занимается перевозкой. После растаможки в дружественной стране машину можно будет ввезти в Россию.

Какие машины едут из Европы

Ассортимент поставляемых машин зависит прежде всего от специфики рынка. Поэтому выбирать машину необходимо, исходя и из ваших потребностей, и из специфики рынка.

«Мы возим машины из Германии, из Голландии, из Бельгии. В принципе, можно привезти машину из любой страны Евросоюза. Но, по моему мнению, в Германии самые лучшие машины как по состоянию, так по комплектации, соответственно, и по стоимости», — рассказал автоэксперт.

В Европе можно купить в основном либо дизельные машины , либо «электрички» . Это либо «универсал» , либо кроссовер немецкого бренда.

, либо . Это либо , либо немецкого бренда. Из Азии можно привезти автомобили корейских брендов . Яркий пример — Hyundai;

. Яркий пример — Hyundai; Из ОАЭ выгодно привозить машины марок Mitsubishi, Toyota. Эти машины почти невозможно найти в Европе, потому что они продаются в единичных экземплярах.

Сложности покупки автомобиля из Германии и других стран Евросоюза

Основная сложность заключается в оплате автомобиля. Если напрямую связаться с компанией-продавцом, то, скорее всего, они откажутся продавать машину из-за невозможности принять платеж. По немецким негласным законам продавцам сегодня запрещено принимать оплату из России — даже если вы переводите им деньги по немецким реквизитам, они обязаны вернуть вам средства.

Но купить машину в Европе все-таки можно через фирмы-посредники, которые находятся в третьих странах. Это:

Белоруссия;

Литва;

Польша;

Казахстан;

Армения.

Отправить деньги за границу сегодня можно официально SWIFT-переводом со своего счета в евро. Есть ряд банков, через которые можно оплатить автомобиль. Для этого необходимо открыть счет в евро и внести туда средства (можно даже рубли). Эти деньги можно сконвертировать через внутренние системы банка или через брокерский расчет и официально отправить за границу.

При этом стоит учитывать, что стоимость перевоза автомобиля возрастет. Покупая автомобиль за границей, покупатель сталкивается с рисками, например:

Сложность возврата НДС (налога на добавленную стоимость — Прим.ред.). Большинство автомобилей в Европе имеют НДС — нетто-стоимость и брутто-стоимость. Даже если вы договоритесь с русскоговорящим продавцом и переведете ему туда брутто-стоимость, вернуть НДС будет проблематично из-за сложности перевода.

Проблемы с логистикой. Долгое ожидание, завышенные ставки сильно сказываются на сроках поставки: если срок достигает двух месяцев, покупатель часто отказывается от покупки.

Казусы при транспортировке и другие риски, например, аварии.

Автоэксперт предупреждает: перед заключением сделки о купле автомобиля тщательно проверьте продавца и предполагаемое транспортное средство. Иначе за деньги вы рискуете получить «кота в мешке».