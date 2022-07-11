Демограф Левашев объяснил причины сокращения рождаемости в России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

Россияне все больше пересматривают вопрос о рождении ребенка в сторону отказа.

Минтруд совместно с НИУ ВШЭ подготовили доклад о демографической ситуации в России. По данным экспертов, в ближайшие годы в России возможен риск снижения рождаемости из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда. Причины подобного явления объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт Центра социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН Виктор Левашов.

Согласно приведенным результатам в перспективе до 2024 года в стране может сократиться рождаемость. Причиной могут послужить два фактора. Первый — сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. Второй — структурные изменения на рынке труда: представители среднего класса отказываются от своих желаний о рождении ребенка.

«В этих обществах женщины эмансипированы. Теперь они не рожают в 17–18 лет, а рожают в 26–29 лет после получения образования и вступления в брак. То есть более молодая возрастная когорта выпадает, и число женщин в фертильном возрасте становится меньше», — рассказал Левашов.

По словам демографа, в России существенную роль играет социокультурный фон конкретного региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что население России увеличилось до 147 миллионов человек за счет приехавших.