Еврокомиссия не давала Литве свежих разъяснений по транзиту в Калининград

Фото: www.globallookpress.com / Gerken & Ernst

Исходная информация предоставлена в публичном доступе в регламентах ЕС, где описаны категории товаров, которые попадают под запрет.

Еврокомиссия (ЕК) не передавала Литве разрешения предпринимать новые меры по перевозки товаров через Калининград. Об этом сообщил представитель ЕК Дан Ферри на брифинге в Брюсселе.

«Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад. Что касается периодов введения в действия запретов на экспорт, импорт и транзит отдельных видов товаров (из России — Прим. ред.), вся информация представлена в регламентах ЕС (по санкциям против РФ Прим. ред.)», — передает его слова ТАСС.

В том числе Ферри отметил, что исходная информация предоставлена в публичном доступе в регламентах ЕС, где описаны определенные категории товаров, которые попадают под запрет перевозок.

Литва поддеражала новые санкции Евросоюза и запретила транзит санкционных товаров в Калининград еще 18 июня. Тогда глава региона Антон Алиханов заявил, что под ограничения попало большое количество товаров, от 40 до 50% номенклатуры грузов, в которые входят строительные материалы, цемент и металлы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Калининграда предложили запретить транзит между Прибалтикой и РФ.