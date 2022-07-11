Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле

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Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался 21 июня. Однако из-за многочисленных конфликтов родственников его до сих пор пока не похоронили.

Тело певца Пьера Нарцисса будет предано земле в деревне Дибомбари под городом Дуала 23 июля. Об этом сообщили в посольстве Камеруна.

«Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой», — сказал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в РФ Танга Бианг.

Певец камерунского происхождения скончался 21 июня. Исполнитель не перенес многочасовой операции на почках. Известно, что он страдал подагрой. Больше двух недель тело Нарцисса не могут предать земле. Изначально, родные артиста намеревались провести церемонию прощания 25 июня. Но за полчаса до траурного мероприятия его перенесли. Оказалось, экс-супруге знаменитости не могут выдать его тело из-за отсутствия у него российского гражданства.

Новой датой прощания было назначено 29 июня. Но и в этот день церемония сорвалась. Прощание с певцом состоялось лишь 30 июня в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Гроб с телом артиста буквально утонул в букетах алых роз. Проститься со знаменитостью пришли его экс-супруга Валерия Калачева с дочерью Каролиной-Кристель, ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова, джазовая певица Виктория Пьер-Мари и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую ошибку могли совершить родственники Пьера Нарцисса после его смерти.